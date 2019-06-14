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Курьезы в России: украинских пчел-"диверсантов" Россельхознадзор депортировал на родину, фото — Обозреватель

Украинских пчел-«диверсантов» Россельхознадзор депортировал на родину

14 июн 2019, 11:42
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Россельхознадзор вернул в Украину пчелиный рой. Гражданин РФ приобрел его в Украину. По мнению инспекторов, 800 насекомых провозились без надлежащих сопроводительных документов.

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Инцидент произошел во время проверки в пункте пропуска «Гоптовка», сообщил сайт Белгородского управления российского ведомства. Гражданин РФ провозил пчел в багажном отсеке автобуса.

Россиянин пытался провезти пчел, не имея на них фитосертификатов и других документов, — сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Поскольку такой ввоз является нарушением, то 100 пчелопакетов в РФ не попали, и россияне оформили возврат насекомых в Украине.

В апреле этого года на действия Россельхознадзора жаловался президент Беларуси Александр Лукашенко. В частности, росиияне ввели временные ограничения на поставки в Россию яблок и груш из Беларуси. Причиной указывалось поступление из Беларуси плодоовощной продукции с «неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатам». Также в России не исключают введения запрета на ввоз шампиньонов и клубники из Беларуси.

Источник: Ракурс


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