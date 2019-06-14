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Курйози в Росії: українських бджіл-диверсантів Россільгоспнагляд депортував на батьківщину, фото — Обозреватель

Українських бджіл-«диверсантів» Россільгоспнагляд депортував на батьківщину

14 чер 2019, 11:42
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Россільгоспнагляд повернув в Україну бджолиний рій. Громадянин РФ придбав його в Україні. На думку інспекторів, 800 комах провозилися без належних супровідних документів.

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Інцидент трапився під час перевірки у пункті пропуску «Гоптівка», повідомив сайт Білгородського управління російського відомства. Росіянин провозив бджіл у багажному відсіку автобуса.

Росіянин намагався провезти бджіл, не маючи на них фітосертифікатів та інших документів, — повідомила прес-служба Россільгоспнагляду.

Оскільки таке ввезення є порушенням, то 100 бджолопакетів в РФ не потрапили. Росіяни оформили повернення комах в Україну.

У квітні цього року на дії Россільгоспнагляду скаржився президент Білорусі Олександр Лукашенко. Зокрема, росіяни запровадили тимчасові обмеження на поставки в Росію яблук і груш із Білорусі. Причиною вказувалося «надходження з Білорусі плодоовочевої продукції з невстановленим фітосанітарним статусом і фальсифікованими фітосанітарними сертифікатами».

Також в Росії не виключають запровадження заборони на ввезення печериць і полуниці з Білорусі.

Джерело: Ракурс


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