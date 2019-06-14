У США внесли законопроект санкцій проти «Північного потоку-2». Фото: ФАН

https://racurs.ua/ua/n123167-u-ssha-vnesly-zakonoproekt-sankciy-proty-pivnichnogo-potoku-2.html

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Проект санкцій за участь у «Північному потоці-2» вніс на розгляд Сенату США республіканець Джон Баррасо. Законопроект передбачає заходи впливу проти фізичних осіб та компаній, які займаються реалізацією проекту трубопроводу.

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Законопроект ESCAPE про співпрацю в галузі енергетичної безпеки з європейськими союзниками включає в себе обов’язкові санкції від США для тих, хто вкладає щонайменше 1 млн дол. (або 5 млн дол. протягом року) чи здійснює торгівлю на цю суму на користь будівництва російських трубопроводів. Про це повідомляє Reuters, передає «Європейська правда».

Щоб набути чинності проект має пройти Сенат, Палату представників та отримати підпис президента США Дональда Трампа. Минулого року Баррасо представляв попередню версію цього законопроекту.

Однак у Конгресі на розгляді перебувають декілька схожих проектів, що відображає занепокоєнні американських політиків щодо російського впливу в Європі. Один з проектів передбачає заходи проти кораблів, які залучені до будування морських трубопроводів для російського експорту.

Зазначимо, що Трамп заявляв про односторонні санкції проти учасників будівництва «Північного потоку-2». На думку Трампа, альтернативою російського газу може стати природний скраплений газ від США.

Нагадаємо, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський звертався до США з проханням ввести нові санкції проти РФ.