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В США внесли законопроект санкций против «Северного потока-2». Фото: ФАН

В Сенат США внесли законопроект о санкциях за «Северный поток-2»

14 июн 2019, 11:32
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Проект санкций за участие в «Северном потоке-2» внес на рассмотрение Сената США республиканец Джон Баррас. Законопроект предусматривает меры воздействия против физических лиц и компаний, которые занимаются реализацией проекта трубопровода.

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Законопроект ESCAPE о сотрудничестве в области энергетической безопасности с европейскими союзниками включает в себя обязательные санкции от США для тех, кто вкладывает не менее 1 млн долл. (или 5 млн долл. втечение года) или осуществляет торговлю на эту сумму в пользу строительства российских трубопроводов. Об этом сообщает Reuters, передает «Европейская правда».

Чтобы вступить в силу проект должен пройти Сенат, Палату представителей и получить подпись президента США Дональда Трампа. В прошлом году Баррас представлял предыдущую версию этого законопроекта.

Однако в Конгрессе на рассмотрении находятся несколько похожих проектов, что отражает беспокойство американских политиков относительно российского влияния в Европе. Один из проектов предусматривает меры против кораблей, которые вовлечены в строительство морских трубопроводов для российского экспорта.

Отметим, что Трамп заявлял об односторонних санкциях против участников строительства «Северного потока-2». По мнению Трампа, альтернативой российского газа может стать природный сжиженный газ от США.

Напомним, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский обращался к США с просьбой ввести новые санкции против РФ.


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