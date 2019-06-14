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У Зеленского объяснили, почему он не последовал примеру Голобородько. Фото: Деловая столица

«Это такая мечта»: у Зеленского объяснили, почему он не последовал примеру Голобородько

14 июн 2019, 11:19
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Владимир Зеленский, президент Украины, не будет ездить на велосипеде, как его герой Василий Голобородько в сериале «Слуга народа».

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Украинцам не стоит надеяться на это из-за «ситуации в стране», заявил замглавы Администрации президента, один из сценаристов сериала Юрий Костюк во время комментария «Громадському».

Сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и президент, и все политики должны быть проще и ближе к народу. Не обязательно для этого ездить на маршрутке каждый день, — заявил соратник Зеленского.

По его словам, изображенные в кино действия — это «просто послание» о том, что должна меняться философия.

Этим мы попали в ожидания людей, — добавил Костюк, признав влияние сериала на итоги выборов президента Украины.

Ранее Костюк заявлял, что связать телевизионный сериал с президентской избирательной кампанией решил лично Зеленский.

Как известно, в сериале «Слуга народа» главный персонаж Василий Голобородько — это простой школьный учитель, он проживает с родителями и пытается решить проблемы в семейной жизни, когда вдруг становится президентом Украины. На новую работу он ездит на велосипеде и ведет ожесточенную борьбу с олигархами.


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