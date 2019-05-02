Зеленский лично решил использовать «Cлугe народа» на выборах, фото — Прямий

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Ракурс

Связать сериал «Слуга народа» и избирательную кампанию 2019 года решил лично Владимир Зеленский.

В его команде эту идею сначала не поддержали, считая несерьезной, сообщил в интервью «Украинской правде» сценарист Юрий Костюк.

«Я колебался, поскольку где Голобородько, а где Зеленский? Но эта идея сработала», — рассказал Костюк.

Он считает, что этот ход поспособствовал победе креатива над ограниченными ресурсами кампании Зеленского.

Юрий Костюк пишет сценарии к сериалам и кинофильмам, которые выпускает студия «Квартал 95». Именно он придумывал образы героев, сюжетные коллизии и перипетии к сериалу «Слуга народа». Благодаря этому фильму Владимира Зеленского начали воспринимать как потенциального политического игрока. Во время избирательной кампании Костюк работал в креативной группе штаба Зеленского.

Сценарист рассказал, что Зеленский сообщил тесному кругу приближенных к себе лиц о том, что пойдет на выборы в апреле 2018 года.

«Он говорил и спрашивал, не пора ли нам пойти в политику и попытаться что-то сделать для страны», — рассказывает Костюк.

После этого «квартальщики» провели «разведку»: встречались с политологами и политконсультантами. Большинство из них уверяли, что победить будет невозможно, поскольку аудиторией юмористов является молодежь, которая не приходит на выборы.

«Это на самом деле сыграло положительную роль — чем больше нам не верили, тем больше хотелось доказать, что мы можем», — заявил Костюк.

Напомним, что во время гонки в Комитете избирателей Украины отмечали, что показ фильма «Слуга народа-3» должен рассматриваться как предвыборная агитация.

В «день тишины» 30 марта канал олигарха Игоря Коломойского «1+1» транслировал программы производства студии «Квартал 95» с участием Зеленского, а также документальный фильм о Рональде Рейгане, в котором 40-го президента США озвучил шоумен-кандидат.