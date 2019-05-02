Зеленський особисто вирішив використати «Слугу народу» на виборах ,фото — Прямий

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Ракурс

Зв’язати серіал «Слуга народу» та виборчу кампанію 2019 року вирішив особисто Володимир Зеленський.

У його команді цю ідею спочатку не підтримали, вважаючи несерйозною, повідомив в інтерв’ю «Українські правді» сценарист Юрій Костюк.

«Я вагався, адже де Голобородько, а де Зеленський? Але ця ідея спрацювала», — розповів Костюк.

Він вважає, що цей хід посприяв перемозі креативу над обмеженими ресурсами.

Юрій Костюк пише сценарії до серіалів та кінофільмів, які випускає студія «Квартал 95». Саме він придумував образи героїв, сюжетні колізії і перипетії до серіалу «Слуга народу». Завдяки цьому фільму Володимира Зеленського почали сприймати як потенційного політичного гравця. Під час виборчої кампанії Костюк працював у креативній групі штабу Зеленського.

Сценарист розповів, що Зеленський повідомив тісному колу наближених до себе осіб про те, що піде на вибори у квітні 2018 року.

«Він говорив і запитував, чи не пора нам піти в політику і спробувати щось зробити для країни», — розповідає Костюк.

Після цього «квартальники» провели «розвідку»: зустрічалися з політологами і політконсультантами. Більшість з них запевняли, що перемогти буде неможливо, оскільки аудиторією гумористів є молодь, яка не приходить на вибори.

«Це насправді зіграло позитивну роль — чим більше нам не вірили, тим більше хотілося довести, що ми можемо», — заявив Костюк.

Нагадаємо, що під час перегонів в Комітеті виборців України наголошували на тому, що показ фільму «Слуга народу-3» має розглядатися як передвиборна агітація.

У «день тиші» 30 березня канал олігарха Ігоря Коломойського «1+1» транслював програми виробництва студії «Квартал 95» за участю Зеленського, а також документальний фільм про Рональда Рейгана, у якому 40-го президента США озвучив шоумен-кандидат.