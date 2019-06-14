У Зеленського пояснили, чому він не наслідує приклад Голобородька. Фото: Деловая столица

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, не їздитиме на велосипеді, як його герой Василь Голобородько в серіалі «Слуга народу».

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Українцям не варто сподіватися на це через «ситуацію у країні», заявив заступник глави Адміністрації президента, один зі сценаристів серіалу Юрій Костюк під час коментаря «Громадському».

Зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді. Але це така мрія, символ того, що і президент, і всі політики мають бути простішими і ближчими до народу. Не обов’язково для цього їздити маршруткою щодня, — заявив соратник Зеленського.

За його словами, зображені в кіно дії — це «просто послання» про те, що має змінюватися філософія.

Цим ми влучили в очікування людей, — додав Костюк, визнавши вплив серіалу на підсумки виборів президента України.

Раніше Костюк заявляв, що пов’язати телевізійний серіал із президентською виборчою кампанією вирішив особисто Зеленський.

Як відомо, в серіалі «Слуга народу» головний персонаж Василь Голобородько — це простий шкільний вчитель, що живе з батьками і має проблеми у сімейному житті, який раптом стає президентом України. На нову роботу він їздить велосипедом і веде запеклу боротьбу з олігархами.