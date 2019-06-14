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Росіяни хочуть повернутися в ПАРЄ з депутатами від окупованого Криму, фото — Слово і Діло

Росія хоче повернутися в ПАРЄ з депутатами від окупованого Криму

14 чер 2019, 10:54
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Представники Росії мають намір відновити свою участь в сесіях Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у червні і відразу ж включити у свою делегацію депутатів від окупованого Криму.

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На брифінгу у Москві спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін розповів про плани щодо повернення росіян в ПАРЄ, яке може статися 24 червня.

На найближчій літній сесії депутати ПАРЄ можуть ухвалити резолюцію про відновлення повноважень російської делегації, повідомляє «Дождь». Володін стверджує, що у такому випадку РФ відразу сплатить внесок у повному обсязі і направить заявку на участь в ПАРЄ. Вже 25 червня делегація буде у Страсбурзі і до неї включать депутатів від Криму.

Росіяни заплатять внесок тільки у тому випадку, якщо їм відновлять усі базові права — участь в роботі організації, голосування та виступ. Якщо цього не станеться, делегація поїде зі Страсбургу.

У керівництві Держдуми пояснили, що включення депутатів від Криму в склад делегації РФ у ПАРЄ — звичайна справа.

Це також регіони Росії, тому депутати від них мають повне право представляти Росію, — пояснили журналістам у Думі.

Водночас інші джерела менш оптимістичні, оскільки такий крок може відразу спровокувати нові труднощі у відносинах Росії з ПАРЄ — асамблея може відразу ж застосувати персональні санкції до депутатів від Криму.

Нагадаємо, що на початку червня цього року ПАРЄ ухвалила проект резолюції, в якому пропонувалося надати російській делегації необхідні повноваження для участі в сесії в червні. РФ опинилася поза діяльністю асамблеї в 2016 році через кримські санкції. Москва відразу ж припинила виплату членських внесків до організації та здійснила декілька спроб повернутися в ПАРЄ.


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