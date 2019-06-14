Россияне хотят вернуться в ПАСЕ с депутатами от оккупированного Крыма, фото —- Слово и Дело

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Представители России намерены возобновить свое участие в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в июне и сразу же включить в свою делегацию депутатов от оккупированного Крыма.

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На брифинге в Москве спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о планах по возвращению росиян в ПАСЕ, которое может произойти 24 июня.

На ближайшей летней сессии депутаты ПАСЕ могут принять резолюцию о восстановлении полномочий российской делегации, сообщает «Дождь». Володин утверждает, что в таком случае РФ сразу оплатит взнос в полном объеме и направит заявку на участие в ПАСЕ. Уже 25 июня делегация будет в Страсбурге и в нее включат депутатов от Крыма.

Россияне заплатят взнос только в том случае, если им восстановят все базовые права — участие в работе организации, голосование и выступления. Если этого не произойдет, делегация уедет из Страсбурга.

В руководстве Госдумы объяснили, что включение депутатов от Крыма в состав делегации РФ в ПАСЕ — обычное дело.

Это также регионы России, поэтому депутаты от них имеют полное право представлять Россию, — объяснили журналистам в Думе.

В то же время другие источники менее оптимистичны, поскольку такой шаг может сразу спровоцировать новые трудности в отношениях России с ПАСЕ — ассамблея может сразу же применить персональные санкции к депутатам от Крыма.

Напомним, что в начале июня ПАСЕ приняла проект резолюции, в которой предлагалось предоставить российской делегации необходимые полномочия для участия в июньской сессии. РФ оказалась вне деятельности ассамблеи в 2016 году из-за крымских санкций. Москва сразу же прекратила выплату членских взносов и осуществила несколько попыток вернуться в ПАСЕ.