Трагедия Ил-76: в СБУ утверждают, что установили причастность России (ИНФОГРАФИКА)

https://racurs.ua/n123164-tragediya-il-76-v-sbu-utverjdaut-chto-ustanovili-prichastnost-rossii-infografika.html

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В пятую годовщину трагедии Ил-76 в Службе безопасности Украины заявили, что установили причастность Кремля к крушению сбитого украинского военно-транспортного самолета, в результате чего тогда погибли 49 военных.

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В СБУ утверждают, что имеют неопровержимые доказательства, и заявляют, что преступный план Кремля привел в действие внештатное подразделение Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ «частная военная компания «Вагнера». Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

СБУ заявляет, что приказ о сбивании самолета отдал командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, которого направили на Донбасс для оккупации и военного вторжения. По информации службы, исполнителей убийства президент России Владимир Путин наградил «Орденами мужества».

В СБУ уверяют, что убийцами украинских военных были Андрей Лебедев, Андрей Гуральов и Дмитрий Уткин. Еще в 2017 году глава СБУ Василий Грицак рассказал, что следователи выписали Уткину подозрение как руководителю «ЧВК «Вагнера».

СБУ утверждает, что преступники все время находятся в России или в составе тайной разведки в Сирии и Африке. Однако в Службе отмечают, что делают все возможное, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности.

Отметим 5 июня Запорожский апелляционный суд признал, что гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого является следствием российской агрессии против Украины.

Как ранее сообщалось, в январе обнародовали новые свидетельства генерал-майора Виктора Назарова, которого признали виновным в служебной халатности.