Дело о сбитом Ил-76: адвокат потерпевших заявил о «ноу-хау» в показаниях генерала Назарова (ДОКУМЕНТ)

Дело о сбитом Ил-76: обнародованы новые показания генерала Назарова / Фото: Скрин YouTube

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По делу о сбитом Ил-76 над Луганском обнародованы новые свидетельства генерал-майора Виктора Назарова, которого признали виновным в служебной халатности, приведшей к гибели 49 украинских военных.

В апелляции утверждается, что телеграмма № 104 Назарова об отправке в зону проведения антитеррористической операции десантников не была приказом, а лишь «необязательной к исполнению просьбой». Об этом 31 января сообщил в Facebook адвокат потерпевших Виталий Погосян по результатам заседания Днепровского апелляционного суда.

«Очередное ноу-хау в терминологии военной науки: телеграмма начальнику Генерального штаба — главнокомандующему ВСУ — это лишь просьба. Это один из пунктов ходатайства. Как-то так», — отметил адвокат, обнародовав часть документа.

Рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам защитника Назарова и представителя Министерства обороны на приговор Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области отложили до 21 февраля в связи с необходимостью вызова эксперта. Вместе с тем, адвокат потерпевших обнародовал некоторые тезисы из сегодняшнего заседания.

«Он (Назаров — ред.) еще отмечает, что за все должен отвечать руководитель АТО по авиации, а штаб АТО вообще ни при чем», — написал адвокат.

Также Погосян сообщил, что защите Назарова не понравилось, что судья ознакомилась с Боевым уставом самостоятельно и не сообщила об этом обвиняемому и его адвокату.

«По версии генерала и его защитника, Боевой устав необходимо было приобщить к материалам дела и изучать их всем составом суда», — написал адвокат.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели военных ВСУ в результате атаки террористов на самолет Ил-76 и приговорили к семи годам лишения свободы. Суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб компенсировать должно Министерство обороны.

Трагедия с Ил-76 произошла в июне 2014 года на территории Луганской области, когда террористы из ПЗРК попали в самолет, тот загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и девять членов экипажа. Все они погибли. Тогда штабом АТО руководил Назаров.