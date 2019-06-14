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Обстрел боевиков: оккупанты разбили дом гражданских в Марьинке, есть раненые, фото — ООС

Отстрелялись и убежали в город: боевики ударили по Марьинке, есть раненые (ФОТО)

14 июн 2019, 10:10
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Оккупанты в Донбассе утром 14 июня обстреляли из тяжелого вооружения пригород Донецка — Марьинку. Об этом сообщает пресс-служба 24-й ОМБр имени короля Даниила.

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Террористы попали в частный дом, принадлежащий 86-летнему гражданину. Бойцы «королевской» бригады разобрали завалы и доставили пострадавшего хозяина в больницу. Его госпитализировали с контузией и травмами.

Обстрел боевиков: оккупанты разбили дом гражданских в Марьинке, есть раненые, фото — ООС

Утверждается, что огонь велся, вероятно, из 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Оккупанты отработали по Марьинке и бежали в жилые кварталы Донецка. Там они спрятались от артиллерийского ответного огня в плотной застройке города.

Обстрел боевиков: оккупанты разбили дом гражданских в Марьинке, есть раненые, фото — ООС

Между тем в пресс-службе бригады уточнили, что в результате прямого попадания снарядов боевиков в Марьинке пострадали пять гражданских лиц.

«Ракурс» сообщал, что военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила закрепились на новых позициях в Марьинке. Передовые подразделения находятся на расстоянии 100−250 метров до черты города.

Обстрел боевиков: оккупанты разбили дом гражданских в Марьинке, есть раненые, фото — ООС

Обстрел боевиков: оккупанты разбили дом гражданских в Марьинке, есть раненые, фото — ООС

Источник: Ракурс


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