Обстрел боевиков: оккупанты разбили дом гражданских в Марьинке, есть раненые, фото — ООС

https://racurs.ua/n123163-otstrelyalis-i-ubejali-v-gorod-boeviki-udarili-po-marinke-est-ranenye-foto.html

Ракурс

Оккупанты в Донбассе утром 14 июня обстреляли из тяжелого вооружения пригород Донецка — Марьинку. Об этом сообщает пресс-служба 24-й ОМБр имени короля Даниила.

Loading...

Террористы попали в частный дом, принадлежащий 86-летнему гражданину. Бойцы «королевской» бригады разобрали завалы и доставили пострадавшего хозяина в больницу. Его госпитализировали с контузией и травмами.

Утверждается, что огонь велся, вероятно, из 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Оккупанты отработали по Марьинке и бежали в жилые кварталы Донецка. Там они спрятались от артиллерийского ответного огня в плотной застройке города.

Между тем в пресс-службе бригады уточнили, что в результате прямого попадания снарядов боевиков в Марьинке пострадали пять гражданских лиц.

«Ракурс» сообщал, что военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила закрепились на новых позициях в Марьинке. Передовые подразделения находятся на расстоянии 100−250 метров до черты города.