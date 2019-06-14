Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Болтон и Волкер прогнозируют последствия избрания Зеленского. Фото: День

Болтон и Волкер прогнозируют последствия избрания Зеленского

14 июн 2019, 10:03
999

Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон и представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считают, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский создает новую возможность для мирного развития событий на востоке Украины.

Loading...

Продвижение мира на Донбассе назвали ключевым позитивом в выборе Зеленского и возможным шагом в улучшении отношений между Россией и США. Об этом заявил Болтон на своей странице в Twitter, передает «Европейская правда».

По словам Болтона, важной частью мирных переговоров является позиция Кремля. Россия должна выполнить свою часть договоренностей и начать серьезно заниматься этим вопросом.

Как известно, посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что президент США Дональд Трамп подает Зеленскому четкие сигналы о стратегическом партнерстве и поддержке между странами. По мнению Чалого, встреча двух глав государств может произойти сразу после досрочных выборов в парламент, которые запланированы на июль.

Как ранее сообщал «Ракурс», точную дату встречи Зеленского и Трампа еще не назначили. Перед этим заявлялось, что она состоится после саммита «Большой двадцатки».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

Новости Украины
23:11   14 июн

Народного депутата Шевченко облили нечистотами в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами. По словам политика, в это время у него проходила встреча с владельцем одной из местных строительных компаний

Новости Украины
16:11   14 июн
Новости партнеров
Загрузка...