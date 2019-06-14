Болтон и Волкер прогнозируют последствия избрания Зеленского. Фото: День

https://racurs.ua/n123162-bolton-i-volker-prognoziruut-posledstviya-izbraniya-zelenskogo.html

Ракурс

Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон и представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считают, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский создает новую возможность для мирного развития событий на востоке Украины.

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Продвижение мира на Донбассе назвали ключевым позитивом в выборе Зеленского и возможным шагом в улучшении отношений между Россией и США. Об этом заявил Болтон на своей странице в Twitter, передает «Европейская правда».

По словам Болтона, важной частью мирных переговоров является позиция Кремля. Россия должна выполнить свою часть договоренностей и начать серьезно заниматься этим вопросом.

Как известно, посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что президент США Дональд Трамп подает Зеленскому четкие сигналы о стратегическом партнерстве и поддержке между странами. По мнению Чалого, встреча двух глав государств может произойти сразу после досрочных выборов в парламент, которые запланированы на июль.

Как ранее сообщал «Ракурс», точную дату встречи Зеленского и Трампа еще не назначили. Перед этим заявлялось, что она состоится после саммита «Большой двадцатки».