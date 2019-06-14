Российские паспорта для ОРДЛО: в ДНР рассказали, сколько людей захотели стать гражданами РФ, фото - 057

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Примерно 8 тыс. жителей так называемой Донецкой народной республики (ДНР) подали документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации.

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Об этом 14 июня сообщил местным журналистам так называемый глава Миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.

На сегодняшний день принято более 8 тыс. документов на получение гражданства Российской Федерации. Семь с половиной тысяч уже отправлены, — заявил руководитель псевдооргано террористов.

Напомним, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие в ДНР и ЛНР.

Кабинет министров Украины официально признал недействительными паспорта, которые выдают жителям оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей уполномоченные органы РФ после 28 апреля 2019 года. Правительственное постановление предусматривает, что документы центров выдачи российских паспортов в городе Новошахтинске и селе Покровском не будут признаны.

В конце апреля в Пенсионном фонде РФ заявили, что российские пенсии на оккупированных территориях Донбасса новоиспеченным гражданам платить не будут. Жители ОРДЛО, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке, смогут получать российские страховые пенсии по старости только при условии переезда из ОРДЛО на территорию Российской Федерации.

В то же время и Украина заявила, что проработает возможность лишения права получать пенсию и социальные выплаты собственников фейковых российских паспортов. Таких граждан будут вносить в соответствующие базы данных и в дальнейшем будут лишать статуса получателей социальных выплат или пенсий со стороны Украины.