Трампа просят урегулировать торговый спор с Китаем. Фото: Акценты

https://racurs.ua/n123160-trampa-prosyat-uregulirovat-torgovyy-spor-s-kitaem.html

Ракурс

Американские компании призывают президента США Дональда Трампа уладить торговый спор с Китаем, которые может принести значительный ущерб компаниям и потребителям Штатов.

Loading...

К Трампу обратились более 600 компаний, среди которых крупнейшие мировые ритейлеры Walmart и Target. По информации компаний, из-за торгового спора расходы каждой американской семьи вырастут почти на 2 тыс. долл. в год. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

В обращении предприниматели заявляют, что дальнейшее развитие торгового спора не отвечает интересам страны, а из-за конфликта обе стороны только проигрывают. Также по информации компаний, из-за дополнительных 25% пошлин на импорт объемом 300 млрд долл. 2 млн американцев лишатся работы.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард уже предупреждала, что торговая война между странами замедлит рост валового внутреннего продукта (ВВП) в обеих странах и снизит темпы роста мировой экономики. По ее словам, в следующем году ущерб мировой экономики из-за этого торгового конфликта достигнет 0,5% ВВП, что превышает весь ВВП ЮАР.

Как ранее сообщал «Ракурс», в мае США повысили пошлины на китайские товары с 10% до 25%.