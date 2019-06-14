Трампа просять врегулювати торговельну суперечку з Китаєм. Фото: Акценты

https://racurs.ua/ua/n123160-trampa-prosyat-vreguluvaty-torgovelnu-superechku-z-kytaiem.html

Ракурс

Американські компанії закликають президента США Дональда Трампа залагодити торговельну суперечку з Китаєм, які може завдати значної шкоди компаніям і споживачам Штатів.

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До Трампу звернулися понад 600 компаній, серед яких найбільші світові рітейлери Walmart і Target. За інформацією компаній, через торговий спір витрати кожної американської сім’ї зростуть майже на 2 тис. дол. на рік. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

У зверненні підприємці заявляють, що подальший розвиток торгового спору не відповідає інтересам країни, а через конфлікт обидві сторони тільки програють. Також за інформацією компаній, через додаткові 25% мит на імпорт обсягом 300 млрд дол. 2 млн американців втратять роботу.

Раніше голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард вже попереджала, що торгова війна між країнами сповільнить зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в обох країнах і знизить темпи зростання світової економіки. За її словами, наступного року збиток світової економіки через цей торгового конфлікт досягне 0,5% ВВП, що перевищує весь ВВП ПАР.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в травні США підвищили мита на китайські товари з 10% до 25%.