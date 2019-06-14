Атака на танкеры США опубликовали доказательства причастности Ирана к нападению, фото — ТвіттерН

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Соединенные Штаты опубликовали доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры в заливе Омана. Центральное командование вооруженных сил США опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, снят момент, когда военные Ирана убирают несработавшую мину с танкера, атакованного в заливе Омана.

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В командовании заявили, что военные Революционной гвардии Ирана сняли мину с танкера «Кокука Корейджес» днем ​​13 июня, через 11 часов после атаки.

Центральное командование вооруженных сил США опубликовало изображение с повреждениями «Кокука Корейджес» 13 июня. На нем показаны повреждения задней части танкера и объект, который, как говорят, был магнитной миной.

Представители США отметили, что моряки, спасенные с танкера, сейчас находятся на борту эсминца «Бейнбридж».

13 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власть Ирана ответственна за атаку на танкеры в заливе Омана. Иран эти обвинения отвергает.

Похожий инцидент произошел у берегов ОАЭ в начале мая, когда были атакованы четыре танкера. В США допускали, что за этим может стоять Иран, Тегеран это отрицал.

Иранские власти официально остановили выполнение части обязательств по ядерному договору 2015 года. В мае 2019 года Тегеран заявил о намерении частично выйти из заключенного в 2015 году Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Главными причинами стали выход из соглашения США и восстановление санкций против Ирана.

На фоне американских санкций, Иран столкнулся с резким ускорением инфляции. Санкции Штатов лишили страну половины экспортных доходов от продажи нефти. Усиление санкций Соединенными Штатами Америки МИД страны назвал неприемлемым.