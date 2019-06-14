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https://racurs.ua/n123158-policiya-provela-obyski-u-aktivistov-prichastnyh-k-sverjeniu-busta-jukova-v-harkove-smi-video.html

Ракурс

Полиция Харькова вечером 13 июня провела следственные действия в отношении двух активистов, причастных к свержению бюста Жукова, которое состоялось в начале червня. Правоохоранители пришли к Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко. Полиция города расследует производства относительно сноса бюста советскому маршалу.

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Местный активист Валентин Быстриченко обнародовал в Фейсбук видео, на котором видно правоохранителей. Утверждается, что они пришли в квартиру Дуды. Обыски у Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.

Одновременно обыск проходил и у активиста Максима Зинченко. Парня в это время не было дома. Обыск начали без него. Активист утверждает, что не присутствовал на акции 2 июня.

В начале июня представители «Национального корпуса» и других праворадикальных и патриотических организаций повалили памятник маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко. На месте демонтированного бюста активисты установили флаг Украины.

По данным правоохранителей, тогда неизвестные распылили слезоточивый газ. Трое полицейских, которые обеспечивали порядок возле монумента, получили химический ожог глаз. Их госпитализировали.

Следователи открыли два уголовных производства по статьям «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Бюст маршала СССР Георгия Жукова стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста. Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с общественностью ситуацию с памятником Жукову.