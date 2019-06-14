Новини Харкова: поліція провела обшуки в активістів, причетних до повалення бюсту Жукова, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n123158-policiya-provela-obshuky-v-aktyvistiv-prychetnyh-do-povalennya-bustu-jukova-u-harkovi-zmi-video.html

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Поліція Харкова увечері 13 червня провела слідчі дії щодо двох активістів, причетних до повалення бюсту Жукова, яке відбулося на початку червня. Правоохоронці прийшли до В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка. Поліція міста розслідує провадження щодо знесення бюста радянському маршалу.

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Місцевий активіст Валентин Бистриченко оприлюднив у Фейсбук відео, на якому видно правоохоронців. Стверджується, що вони прийшли до квартири Дуди. Обшуки у Дуди і Зінченка підтвердила й медіагрупа Nakipelo.

Одночасно обшук проходив й у активіста Максима Зінченка. Хлопця в цей час не було вдома. Обшук почали без нього. Активіст стверджує, що не був присутній на акції 2 червня.

2 червня представники «Національного корпусу» та інших право радикальних і патріотичних організацій повалили пам’ятник маршалу Жукову на проспекті Петра Григоренка. На місці демонтованого бюста активісти встановили прапор України.

За даними правоохоронців, тоді невідомі розпилили сльозогінний газ. Троє поліцейських, які забезпечували порядок біля монумента, отримали хімічний опік очей. Їх госпіталізували.

Слідчі відкрили два кримінальні виробництва за статтями «Хуліганство» і «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України.

Бюст маршала СРСР Георгія Жукова стояв неподалік від Палацу спорту, де мав відбутись з’їзд партії «Довіряй справам» (партія очільників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).

Своєю чергою, Кернес заявив, що відновить пам’ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста. Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова обговорити з громадськістю ситуацію з пам’ятником Жукову.