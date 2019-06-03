В’ятрович і Парубій засудили план Зеленського зробити Кернеса арбітром у конфлікті навколо бюста Жукова, фото — События

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Голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, спікер Ради Андрій Парубій і група народних депутатів засудили намір президента Володимира Зеленського зробити мера Харкова Геннадія Кернеса арбітром у конфлікті навколо бюста Жукова, який триває у місті.

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Відповідну заяву у Фейсбук сьогодні підтримав В’ятрович, Парубій, а також нардепи Андрій Левус, Сергій Висоцький, Ганна Гопко і Микола Княжицький.

Речниця глави держави Юлія Мендель на брифінгу у Києві сьогодні зазначила, що «гуманітарна політика останніх років була непродумана», а мер Кернес має стати «арбітром у конфлікті навколо пам‘ятника Жукова».

Група нардепів заявила, що навпаки — гуманітарна політика вперше була проукраїнською, а мер Харкова сам спровокував конфлікт, коли запропонував проспект Генерала Григоренка (дисидента, координатора правозахисного руху в СРСР) перейменувати на проспект Жукова.

Арбітром має бути закон, відповідно до якого на українських майданах не місце керівникам тоталітарної імперії, — заявила група нардепів, яких підтримав й журналіст та блогер Віталій Портніков.

Нагадаємо, що 2 червня у Харкові повалили і розбили бюст радянському маршалу Георгію Жукову. Це сталося після того, як на початку травня невідомі вже звалювали погруддя воєначальника, який керував операцією звільнення Харкова від нацистів у роки Другої світової війни. Тоді влада поставила його на місце.

У місті набрала достатню кількість голосів петиція щодо перейменування проспекту Генерала Григоренка на проспект Жукова. Цю ідею підтримав міський голова Кернес і засудили проукраїнські організації, які підтримують процеси декомунізації.