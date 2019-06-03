Вятрович и Парубий осудили план Зеленского сделать Кернеса арбитром в конфликте вокруг бюста Жукова, фото — События

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Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, спикер Рады Андрей Парубий и группа народных депутатов осудили намерение президента Владимира Зеленского сделать мэра Харькова Геннадия Кернеса арбитром в конфликте вокруг бюста Жукова, который проходит в городе.

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Соответствующее заявление в Фейсбук 3 июня поддержал Вятрович, Парубий, а также нардепы Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Анна Гопко и Николай Княжицкий.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на брифинге в Киеве сегодня отметила, что «гуманитарная политика последних лет была непродуманной», а мэр Кернес должен стать «арбитром в конфликте вокруг памятника Жукова».

Группа нардепов заявила, что наоборот — гуманитарная политика впервые была проукраинской, а мэр Харькова сам спровоцировал конфликт, когда предложил проспект Генерала Григоренко (диссидента, координатора правозащитного движения в СССР) переименовать в проспект Жукова.

Арбитром должен быть закон, согласно которому на украинских площадях не место руководителям тоталитарной империи, — заявила группа нардепов, которых поддержал журналист и блогер Виталий Портников.

Напомним, что 2 июня в Харькове повалили и разбили бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Это произошло после того, как в начале мая неизвестные уже сваливали бюст военачальника, который руководил операцией по освобождению Харькова от нацистов в годы Второй мировой войны. Тогда власть поставила его на место.

В городе набрала достаточное количество голосов петиция о переименовании проспекта Генерала Григоренко на проспект Жукова. Эту идею поддержал мэр Кернес и осудили проукраинские организации, которые поддерживают процессы декоммунизации.