Забруднення океану – серйозна проблема. Фото: Вокруг света

https://racurs.ua/ua/n123157-v-italiyi-vyprobuvaly-robota-silver-2-yakyy-ochyschatyme-okeany-ta-morya-vid-plastyku-foto.html

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В Італії розробили та випробували робота Silver 2 (Seabed Interaction-Legged Vehicle for Exploration and Research 2), який буде займатися очищенням морського дна від пластику.

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Італійські фахівці випробували робота поблизу порту Ліворно, найбільшого порту Тоскани. Машина має шість ніг, за допомогою яких пересувається по морському дну та долає можливі перешкоди. Дві камери з високою роздільною здатністю допомагають роботу досліджувати навколишнє середовище. Про це повідомляє New Atlas.

Конструктори обіцяють, що після певних досліджень робота оснастять роботизованою рукою, за допомогою якої він і збиратиме пластикові пляшки, пакети та інше подібне сміття. Важить машина 9 кг й керується дистанційно. «Сільвер» другої версії здатен занурюватися на глибину до 200 м.

Як відомо, забруднення океанів та морів пластиковими відходами — дуже серйозна проблема сьогодення. Ця проблема щорічно обходиться суспільству у 2,5 млрд дол. у вигляді завданої шкоди екології та втрати ресурсів. Щорічно у світові океани потрапляє близько 8 млн т пластику.

Нагадаємо, восени 2018 року в США запустили першу плавучу систему Ocean Cleanup, яка дозволить очистити океан від пластикового сміття. Ця система зможе видобувати близько 5 т пластикового сміття за місяць.