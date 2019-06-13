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Загрязнение океана – серьезная проблема. Фото: Вокруг света

В Италии испытали робота Silver 2, который будет очищать океаны и моря от пластика (ФОТО, ВИДЕО)

13 июн 2019, 22:54
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В Италии разработали и опробовали работа Silver 2 (Seabed Interaction-Legged Vehicle for Exploration and Research 2), который будет заниматься очисткой морского дна от пластика.

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Итальянские специалисты опробовали работа вблизи порта Ливорно, крупнейшего порта Тосканы. Машина имеет шесть ног, при помощи которых передвигается по морскому дну и преодолевает возможные препятствия. Две камеры с высоким разрешением помогают роботу исследовать окружающую среду. Об этом сообщает New Atlas.

Конструкторы обещают, что после определенных исследований робота оснастят роботизированной рукой, с помощью которой он и будет собирать пластиковые бутылки, пакеты и другой подобный мусор. Весит машина 9 кг и управляется дистанционно. «Сильвер» второй версии способен погружаться на глубину до 200 м.

Робот Сильвер-2. Фото: New Atlas

Робот Сильвер-2. Фото: New Atlas

Как известно, загрязнение океанов и морей пластиковыми отходами — очень серьезная проблема современности. Эта проблема ежегодно обходится обществу в 2,5 млрд долл. в виде причиненного вреда экологии и потери ресурсов. Ежегодно в мировые океаны попадает около 8 млн тонн пластика.

Напомним, осенью 2018 году в США запустили первую плавучую систему Ocean Cleanup, которая позволит очистить океан от пластикового мусора. Эта система сможет добывать около 5 т пластикового мусора за месяц.


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