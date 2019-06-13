У затоці Омана сталася атака на танкери. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n123156-ataka-na-naftovi-tankery-v-omanskiy-zatoci-ssha-zvynuvatyly-v-napadi-iran.html

Ракурс

Іран здійснив напад на два нафтові танкери в Оманській затоці.

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Так вважає влада Сполучених Штатів Америки. Американські спеціалісти дійшли такого висновку після того, як вивчили розвідувальні дані про тип використаної зброї. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє BBC.

За оцінкою уряду США, Ісламська Республіка Іран відповідальна за сьогоднішні атаки в Оманській затоці, — заявив Помпео.

Водночас високопоставлений іранський чиновник запевнив журналістів, що Іран не причетний до вибухів в затоці Омана.

Як відомо, у травні в порту Об'єднаних Арабських Еміратів сталися вибухи на чотирьох нафтових танкерах. Тоді ніхто внаслідок нападу не загинув, але жодна група чи країна не визнала інцидент. Вашингтон тоді теж звинувачував Тегеран в цих атаках.

Нагадаємо, 13 червня в затоці Омана під час нападу на два великих нафтові танкери прогриміли два вибухи. Морські гавані Пакистану і Омана отримали сигнали лиха від екіпажів цих суден. Арабські ЗМІ написали, що кораблі атакували торпедами. Про таку атаку також заявив підрозділ, що входить до складу Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Екстрені служби врятували з палаючих кораблів 44 моряків, але танкер Front Altair норвезької компанії Frontline затонув біля узбережжя емірату Фуджейра в ОАЕ.