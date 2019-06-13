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В заливе Омана произошла атака на танкеры. Фото: Сегодня

Атака на нефтяные танкеры в Оманском заливе: США обвинили в нападении Иран

13 июн 2019, 22:18
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Иран совершил нападение на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

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Так считают власти Соединенных Штатов Америки. Американские специалисты пришли к такому выводу после того, как изучили разведывательные данные о типе используемого оружия. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает BBC.

По оценке правительства США, Исламская Республика Иран ответственна за сегодняшние атаки в Оманском заливе, — заявил Помпео.

В то же время высокопоставленный иранский чиновник заверил журналистов, что Иран не причастен к взрывам в Оманском заливе.

Как известно, в мае в порту Объединенных Арабских Эмиратов произошли взрывы на четырех нефтяных танкерах. Тогда никто в результате нападения не погиб, но ни одна группа или страна не признала инцидент. Вашингтон тогда тоже обвинял Тегеран в этих атаках.

Напомним, 13 июня в заливе Омана во время нападения на два крупных нефтяных танкера прогремели два взрыва. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей этих судов. Арабские СМИ написали, что корабли атаковали торпедами. О такой атаке также заявило подразделение, входящее в состав Королевского военно-морского флота Великобритании.

Экстренные службы спасли из горящих кораблей 44 моряков, но танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул у побережья эмирата Фуджейра в ОАЭ.


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