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Ракурс
Гугл разработал новый смартфон. Фото: Цензор.НЕТ

Гугл рассекретил дизайн топового смартфона Pixel 4 (ФОТО)

13 июн 2019, 21:46
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Корпорация Google (Гугл) показала, как будет выглядеть ее топовый смартфон Pixel 4 (Пиксель 4).

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Изображение устройства появилось в сети за несколько месяцев до официальной презентации. Оказалось, что телефон получит двойную камеру — квадратный модуль, в котором будут находиться две камеры и вспышка. Изображение нового «Пикселя» появилось на странице «Гугл» в Twitter.

Также смартфон лишится сканера отпечатков пальцев на задней стенке. Ожидается, что сканер разместят в экране, или же установят датчик распознавания лиц с помощью передней камеры. Дизайн передней панели и другие характеристики не раскрываются.

По неподтвержденной информации, четвертое поколение «Пикселей» откажется от «челки» на дисплее, а экран будет традиционным с узкими рамками. Презентация смартфона ожидается в октябре 2019 года.

Дизайн нового «Пикселя». Фото: Made by Google в Twitter

Напомним, китайская компания Xiaomi планирует выпустить смартфон без рамок вокруг дисплея и без механических кнопок управления. Производитель уже зарегистрировал патент на дизайн устройства во Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Источник: Ракурс


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