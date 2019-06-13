Гугл разработал новый смартфон. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n123155-gugl-rassekretil-dizayn-topovogo-smartfona-pixel-4-foto.html

Ракурс

Корпорация Google (Гугл) показала, как будет выглядеть ее топовый смартфон Pixel 4 (Пиксель 4).

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Изображение устройства появилось в сети за несколько месяцев до официальной презентации. Оказалось, что телефон получит двойную камеру — квадратный модуль, в котором будут находиться две камеры и вспышка. Изображение нового «Пикселя» появилось на странице «Гугл» в Twitter.

Также смартфон лишится сканера отпечатков пальцев на задней стенке. Ожидается, что сканер разместят в экране, или же установят датчик распознавания лиц с помощью передней камеры. Дизайн передней панели и другие характеристики не раскрываются.

По неподтвержденной информации, четвертое поколение «Пикселей» откажется от «челки» на дисплее, а экран будет традиционным с узкими рамками. Презентация смартфона ожидается в октябре 2019 года.

Напомним, китайская компания Xiaomi планирует выпустить смартфон без рамок вокруг дисплея и без механических кнопок управления. Производитель уже зарегистрировал патент на дизайн устройства во Всемирной организации интеллектуальной собственности.