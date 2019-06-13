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Гугл розробив новий смартфон. Фото: Цензор.НЕТ

Гугл розсекретив дизайн топового смартфона Pixel 4 (ФОТО)

13 чер 2019, 21:46
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Корпорація Google (Гугл) показала, як виглядатиме її топовий смартфон Pixel 4 (Піксель 4).

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Зображення пристрою з’явилося в мережі за кілька місяців до офіційної презентації. Виявилося, що телефон отримає подвійну камеру — квадратний модуль, в якому будуть знаходитися дві камери та спалах. Зображення нового «Пікселя» з’явилося на сторінці «Гугл» у Twitter.

Також смартфон позбудеться сканера відбитків пальців на задній стінці. Очікується, що сканер розмістять в екрані, або ж встановлять датчик розпізнавання осіб за допомогою передньої камери. Дизайн передньої панелі та інші характеристики не розкриваються.

За непідтвердженою інформацією, четверте покоління «Пікселів» буде без «чубчика» на дисплеї, а екран буде традиційним з вузькими рамками. Презентація смартфона очікується у жовтні 2019 року.

Дизайн нового «Пікселя». Фото: Made by Google у Twitter

Нагадаємо, китайська компанія Xiaomi планує випустити смартфон без рамок навколо дисплея та без механічних кнопок управління. Виробник вже зареєстрував патент на дизайн пристрою у Всесвітній організації інтелектуальної власності.

Джерело: Ракурс


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