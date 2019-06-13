Святослав Вакарчук – лідер партії «Голос». Фото: прес-служба партії

https://racurs.ua/ua/n123154-partiya-vakarchuka-golos-stalo-vidomo-hto-finansuie-politychnu-sylu-foto.html

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Святослав Вакарчук, який є лідером та засновником партії «Голос», оприлюднив прізвища трьох перших осіб, які внесли певні кошти на фінансування його політичної сили.

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Виявилося, що одними із перших донорів «Голосу» стали інвестиційний банкір та спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів Сергій Фурса, регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук, екс-президент «Київстару» Петро Чернишов. Про це 13 червня повідомила прес-служба партії у Facebook.

Лідер «Голосу» подякував тим людям, які «прагнуть справжніх змін». Вакарчук відзначив, що відповіддю партії донорам став список кандидатів до Верховної Ради, який складається з наймолодших фахівців.

Ми вдячні за підтримку усім, хто прагне справжніх змін і довіряє нам їх робити. Людям, які підтримують нову політику, які самі стають змінами, вкладаючи у них свої сили й ресурси, — відзначив музикант.

Нагадаємо, політична партія Святослава Вакарчука «Голос» 8 червня проводила з’їзд на Старокиївській горі в Києві. На заході затвердили програму політичної сили та повідомили, кого підтримає у мажоритарних округах.

Лідером партії є засновник «Голосу» Святослав Вакарчук. Друга у списку заступник міністра економіки Юлія Клименко. У п’ятірку лідерів також входять представник IT-індустрії Ірина Рудик, представник SAGSUR Ярослав Железняк, член правління «Центру протидії корупції» Олександра Устінова.