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Ракурс
Святослав Вакарчук – лидер партии «Голос». Фото: пресс-служба партии

Партия Вакарчука «Голос»: стало известно, кто финансирует политическую силу (ФОТО)

13 июн 2019, 21:12
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Святослав Вакарчук, который является лидером и основателем партии «Голос», обнародовал фамилии трех первых лиц, которые внесли определенные средства на финансирование его политической силы.

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Оказалось, что одними из первых доноров «Голоса» стали инвестиционный банкир и специалист Dragon Capital с продаж долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, экс-президент «Киевстара» Петр Чернышов. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба партии в Facebook.

Лидер «Голоса» поблагодарил тех людей, которые «стремятся к настоящим изменениям». Вакарчук отметил, что ответом партии донорам стал список кандидатов в Верховную Раду, который состоит из молодых специалистов.

Мы благодарны за поддержку всем, кто хочет настоящих изменений и доверяет нам их делать. Людям, которые поддерживают новую политику, которые сами становятся изменениями, вкладывая в них свои силы и ресурсы, — отметил музыкант.

Доноры партии Вакарчука. Фото: «Голос» в Facebook

Напомним, политическая партия Святослава Вакарчука «Голос» 8 июня проводила съезд на Старокиевской горе в Киеве. На мероприятии утвердили программу политической силы и сообщили, кого поддержат по мажоритарным округам.

Лидером партии является основатель «Голоса» Святослав Вакарчук. Вторая в списке заместитель министра экономики Юлия Клименко. В пятерку лидеров также входят представитель IT-индустрии Ирина Рудык, представитель SAGSUR Ярослав Железняк, член правления «Центра противодействия коррупции» Александра Устинова.

Источник: Ракурс


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