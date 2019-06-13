Партия Зеленского выступает за отмену земельного моратория. Фото: Поштівка

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Политическая партия «Слуга народа», которая поддерживает президента Владимира Зеленского, намерена в 2019 году отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Лидер этой политической силы Дмитрий Разумков заявил, что рынок земли в Украине могут ввести за довольно короткий период времени. Перед этим команда Зеленского хочет провести качественный аудит пахотной земли.

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В Международном валютном фонде заявляют, что организация довольна успехами Украины в выполнении программы Stand-by. В Администрации президента сообщили, что для Украины разрабатывают специальную программу, которая охватит период в три-четыре года. Ее надеются запустить в конце 2019 года.

Сегодня, 13 июня, в оккупированном Симферополе снова фиксировались репрессивные действия в отношении крымских татар. Так, российские силовики в масках и с автоматами оцепили местный рынок «Привоз», останавливали людей «неславянской внешности», проверяли документы. Очевидцы утверждают, что некоторых лиц задерживали, заталкивали их в автозаки.

Также сегодня отмечают пятую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Террористы самопровозглашенной ДНР совершали бесчинства в городе в течение нескольких месяцев. 13 июня 2014 года украинские военнослужащие освободили Мариуполь от сепаратистов.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили представил первую пятерку избирательного списка своей политсилы «Рух новых сил». Возглавляет список сам Саакашвили. На втором месте бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, а третью строчку занял общественный деятель Олесь Доний.