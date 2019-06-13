Освобождение Мариуполя: пять лет назад столицу Азова зачистили от сепаратистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n123122-borba-za-mariupol-pyat-let-nazad-stolicu-azova-osvobodili-ot-separatistov-foto-video.html

Ракурс

13 июня — день освобождения Мариуполя, ключевого города Донецкой области, промышленность которого составляла 7% общегосударственной, города с крупнейшим портом на берегу Азовского моря.

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После Майдана Мариуполь пытались взять под контроль сепаратисты группировки ДНР. Горсовет был захвачен сепаратистами примерно с середины апреля. Боевики наводили ужас на местных жителей, показывая, кто в городе хозяин, а 9 мая они штурмовали городское управление милиции. Во время штурма ранили и взяли в плен начальника милиции Валерия Андрощука, убили начальника ГАИ и бойца батальона милиции «Азов». Мариуполь перешел под полный контроль боевиков.

Террористы заблокировали бетонными блоками несколько улиц в центре города и захватили админздания. Часть силовиков была склонна переметнуться на сторону сепаратистов.

Киев контролировал только аэродром, на котором находились Нацгвардия, ВСУ и полторы сотни добровольцев из батальона МВД «Азов».

Штурм города планировался на 23 мая, чтобы сделать возможным участие жителей в президентских выборах. Но от этого плана отказались и назначили операцию на 13 июня. К ней привлекли 150 бойцов спецбатальона «Азов», две роты спецбатальона «Днепр», две роты Национальной гвардии и спецназ МВД. Блок-посты на въездах в город контролировали украинские военные. Блокировали город полтысячи военнослужащих ВСУ и Нацгвардии.

Террористы же не смогли мобилизовать большое количество людей, а за день до штурма значительная их часть куда-то исчезла. По сообщениям сепаратистских СМИ, они пошли на помощь Гиркину в Славянск. Впрочем, предполагают, что террористы просто сбежали перед штурмом.

Штурм начался в 5.00. Во время зачистки ликвидировали ключевые опорные точки наемников и технику, восстановили контроль над всеми захваченными сооружениями, в частности зданием городского совета.

Военные отмечали важную роль местных жителей, которые встали на защиту своего города и создали в нем движение сопротивления, не давшее террористам прижиться и чувствовать себя, как дома.

Обстоятельства освобождения Мариуполя вызвали внутренние распри между террористами. Они планировали свою экспансию на соседние области, а вместо этого начали терять захваченные ранее города.

Мариуполь остался уязвимым для терактов, крупнейший из которых произошел 24 января 2015 года, когда террористы из «Градов» обстреляли блокпосты ВСУ и жилой микрорайон «Восточный». В результате атаки погибли 30 человек, ранения получили 128 человек.