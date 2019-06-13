Визволення Маріуполя: п'ять років тому столицю Азова звільнили від сепаратистів, скріншот відео

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13 червня — день визволення Маріуполя, ключового міста Донеччини, промисловість якого складала 7% загальнодержавної, міста з найбільшим портом на березі Азовського моря.

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Після Майдану Маріуполь намагалися взяти під контроль сепаратисти угруповання ДНР. Міськрада була захоплена сепаратистами приблизно із середини квітня. Бойовики наводили жах на місцевих мешканців, показуючи, хто в місті господар, а 9 травня вони штурмували міське управління міліції. Під час штурму поранили і взяли в полон начальника міліції Валерія Андрощука, вбили начальника ДАІ і бійця батальйону міліції «Азов». Маріуполь повністю перейшов під повний контроль бойовиків.

Терористи заблокували бетонними блоками декілька вулиць у центрі міста і захопили адмінбудівлі. Частина силовиків була схильна перекинутися на бік сепаратистів.

Київ контролював тільки аеродром, на якому перебувала Нацгвардія, ЗСУ та півтори сотні добровольців з батальйону МВС «Азов».

Штурм міста планувався на 23 травня, аби уможливити участь мешканців у президентських виборах. Але від цього плану відмовилися і призначили операцію на 13 червня. До неї залучили 150 бійців спецбатальйону «Азов», дві роти спецбатальйону «Дніпро», дві роти Національної гвардії та спецназ МВС. Блок-пости на в’їздах до міста контролювали українські військові. Блокували місто півтисячі військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії.

Терористи ж не змогли мобілізувати велику кількість людей, а за день до штурму значна їх частина кудись зникла. За повідомленнями сепаратистських ЗМІ, вони пішли на підмогу Гіркіну до Слов’янська. Утім, припускають, що терористи просто втекли перед штурмом.

Штурм розпочався о 5.00. Під час зачистки ліквідували ключові опорні точки найманців і техніку, відновили контроль над усіма захопленими спорудами, зокрема будівлею міської ради.

Військові відзначали важливу роль місцевих, які стали на захист свого міста і створили у ньому рух опору, який не давав терористам прижитися і почувати себе, як вдома.

Обставини визволення Маріуполя спричинили внутрішні чвари між терористами. Вони планували свою експансію на сусідні області, а замість цього почали втрачати захоплені раніше міста.

Маріуполь залишився вразливим для терактів, найбільший з яких стався 24 січня 2015 року, коли терористи з «Градів» обстріляли блокпости ЗСУ і житловий мікрорайон «Східний». Внаслідок атаки загинули 30 людей, поранення отримали 128 осіб.