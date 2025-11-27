ЗСУ в Покровську зачистили від росіян 11,5 кв. км території. Фото:

Ситуація у Покровську Донецької області залишається складною.

Російська армія регулярно коригує напрямки своїх ударів і таким чином хоче знайти слабину в українській обороні. Також у самому місті окупанти «підступну тактику інфільтрації» — маскуються під цивільних або прикриваються ними. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 27 листопада повідомив у Facebook.

За його словами, військові втрати та опір українських захисників змусив командування РФ підтягнути оперативні резерви в Покровсько-Мирноградську агломерацію. Однак Сили оборони продовжують протистояти загарбникам та блокують їхні спроби заходити в місто малими піхотними групами.

За останній тиждень, як поінформував Сирський, у Покровську було проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км. ЗСУ продовжують працювати над утриманням наявних та облаштуванням додаткових логістичних шляхів.

Нагадаємо, 26 листопада проект DeepState інформував, що російські війська з’явилися у центрі Покровська на Донеччині. Підрозділ загарбників зафіксували у районі залізничного вокзалу. Ворог пересувався уздовж проспекту Миру — з півночі на південь. Маневру росіян сприяла погода, а саме дощ та туман.