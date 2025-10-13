Карта бойових дій: DeepState

https://racurs.ua/ua/n209641-syly-oborony-vidkynuly-voroga-bilya-chotyroh-naselenyh-punktiv-donechchyny-deepstate.html

Ракурс

Сили оборони України провели успішні контрнаступ в Донецькій області.

Українські підрозділи зуміли відтіснити російських окупантів у районах чотирьох населених пунктів. Успішні дії захисників були зафіксовані в районах Нове Шахове, Золотий Колодязь, Кучерів Яр та Новопавлівка на Покровському напрямку. Про це аналітики проекту DeepState 13 жовтня повідомили у Telegram.

Зазначається, що ситуація на цих ділянках залишається вкрай складною. Окупанти з Росії, попри втрати, продовжують штурмувати та змогли просунутися безпосередньо у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що минулої доби на фронті сталося 149 боїв. Найгарячіше було на Покровському напрямку — там захисники зупинили 46 наступів. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки. А на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 боєзіткнення.

Також тривали бої Північно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському та Оріхівському напрямках.

Нагадаємо, 13 жовтня український президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони почали відновлення позицій в деяких інших районах, зокрема й на Запоріжжі. У районі Оріхова українські підрозділи просунулися на понад 3 км. Також військові продовжують контрнаступальні дії в районах Добропілля на Донеччині.