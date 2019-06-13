Кроссовер Aston Martin DBS. Фото: NDTVAuto.com

https://racurs.ua/n123152-kompaniya-aston-martin-nachala-proizvodstvo-testovyh-ekzemplyarov-svoego-pervogo-vnedorojnika-foto.html

Ракурс

Британская компания Aston Martin (Астон Мартин) начала производство тестовых экземпляров Aston Martin DBS.

Loading...

Это авто станет первым джипом компании. Машины изготавливают на заводе, что расположен на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в британском Сейнт-Атане. Об этом сообщает издание NDTVAuto.com.

Ожидается, что широкой публике машину представят в конце этого года, а серийное производство начнется в 2020 году. До 2022 года запланирован выпуск машин, которые будут построены в стилистике концептов Vision и All-Terrain.

Новинка строится на новой платформе, которую впоследствии будут использовать для электрических моделей марки Lagonda. Под капотом разместили двигатель от Mercedes-AMG объемом 4 л. и мощностью около 510 л. с. Также запланирован выпуск внедорожника с 750-сильным двигателем V12 и отдельной модели с гибридной силовой установкой.

Напомним, компания из Великобритании Aston Martin представит свой самый дорогой новый автомобиль Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года. Это будет реплика одной из самых известных моделей британской марки. Автопроизводители утверждают, что новый автомобиль будет максимально приближенным к оригиналу 60-х годов. Стоимость обновленного спорткара составит 6 млн фунтов стерлингов.