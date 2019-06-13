Кросовер Aston Martin DBS. Фото: NDTVAuto.com

https://racurs.ua/ua/n123152-kompaniya-aston-martin-pochala-vyrobnyctvo-testovyh-ekzemplyariv-svogo-pershogo-pozashlyahovyka.html

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Британська компанія Aston Martin (Астон Мартін) почала виробництво тестових екземплярів Aston Martin DBS.

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Це авто стане першим джипом компанії. Машини виготовляють на заводі, що розташований на колишній базі Королівських військово-повітряних сил в британському Сейнт-Атане. Про це повідомляє видання NDTVAuto.com.

Очікується, що широкому загалу машину презентують наприкінці цього року, а серійне виробництво розпочнеться у 2020 році. До 2022 року запланований випуск машин, які будуть побудовані в стилістиці концептів Vision та All-Terrain.

Новинку будується на новій платформі, яку згодом використовуватимуть для електричних моделей марки Lagonda. Під капотом розмістили двигун від Mercedes-AMG об'ємом 4 л. та потужністю близько 510 к. с. Також запланований випуск позашляховика з 750-сильним двигуном V12 та окремої моделі з гібридною силовою установкою.

Нагадаємо, компанія із Великої Британії Aston Martin представить свій найдорожчий новий автомобіль Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 року. Це буде репліка однієї з найвідоміших моделей британської марки. Автовиробники стверджують, що новий автомобіль буде максимально наближеним до оригіналу 60-х років. Вартість оновленого спорткара становитиме 6 млн фунтів стерлінгів.