Европейская солидарность представила 50 кандидатов. Фото: Прямий

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Ракурс

Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» представила первых 50 кандидатов в депутаты Верховной Рады.

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Обновленный список представителей партии Порошенко объявили в четверг, 13 июня. Лидером и первым номером остается Петр Порошенко. Об этом сообщается на странице «Европейской солидарности» в Facebook.

Вторым номером значится Андрей Парубий, на третьей строчке Ирина Геращенко. Михаил Забродский и София Федина на четвертой и пятой позициях соответственно. Мустафа Джемилев — шестой, Яна Зинкевич — седьмая. Восьмое, девятое и десятое места занимают Ахтем Чийгоз, Олег Синютка, Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В двадцатку кандидатов входят Артур Герасимов, Степан Кубив, Ирина Фриз, Нина Южанина, Ирина Луценко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ростислав Павленко, Николай Великович, Сергей Алексеев.

Далее в списке значатся Руслан Князевич, Максим Саврасов, Мария Ионова, Наталья Бойко, Владимир Вятрович, Ирина Никоряк, Татьяна Чорновол, Денис Пятигорец, Андрей Левус, Наталья Баласинович, Андрей Карпов, Юрий Бирюков, Сергей Таран, Александр Черненко, Андрей Андреев, Динара Габибуллаева, Алексей Петров, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко, Владимир Соляр, Игорь Артюшенко, Михаил Талпа, Александр Погребиский, Сергей Высоцкий, Александр Бригинец, Елена Урсуленко, Андрей Смолий, Олег Болдырев, Игорь Лапин и Людмила Обертинская.

В партии заверили, что почти половина кандидатов еще не была в парламенте, а более 30% списка составляют женщины.

Напомним, 9 июня бывший президент Украины Петр Порошенко во время съезда своей партии «Европейская солидарность» представил первую десятку.