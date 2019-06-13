Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Європейська солідарність представила 50 кандидатів. Фото: Прямий

«Європейська солідарність» представила 50 кандидатів у нардепи (ВІДЕО)

13 чер 2019, 19:35
999

Партія екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» представила перших 50 кандидатів у депутати Верховної Ради.

Loading...

Оновлений список представників партії Порошенка оголосили у четвер, 13 червня. Лідером і першим номером залишається Петро Порошенко. Про це повідомляється на сторінці «Європейської солідарності» у Facebook.

Другим номером значиться Андрій Парубій, на третій сходинці Ірина Геращенко. Михайло Забродський та Софія Федина на четвертій та п’ятій позиціях відповідно. Мустафа Джемілєв — шостий, Яна Зінкевич — сьома. Восьме, дев’яте та десяте місця посідають Ахтем Чийгоз, Олег Синютка, Іванна Климпуш-Цинцадзе.

До двадцятки кандидатів входять Артур Герасимов, Степан Кубів, Ірина Фріз, Ніна Южаніна, Ірина Луценко, Вікторія Сюмар, Володимир Ар'єв, Ростислав Павленко, Микола Великович, Сергій Алєксєєв.

Далі у списку значаться Руслан Князевич, Максим Саврасов, Марія Іонова, Наталія Бойко, Володимир В’ятрович, Ірина Нікоряк, Тетяна Чорновол, Денис П’ятигорець, Андрій Левус, Наталя Баласинович, Андрій Карпов, Юрій Бірюков, Сергій Таран, Олександр Черненко, Андрій Андрєєв, Динара Габібуллаєва, Олексій Петров, В’ячеслав Кириленко, Павло Розенко, Володимир Соляр, Ігор Артюшенко, Михайло Талпа, Олександр Погребиський, Сергій Висоцький, Олександр Бригинець, Олена Урсуленко, Андрій Смолій, Олег Болдирев, Ігор Лапін та Людмила Обертинська.

У партії запевнили, що майже половина кандидатів ще не були у парламенті, а понад 30% списку складають жінки.

Нагадаємо, 9 червня колишній президент України Петро Порошенко під час з’їзду своєї партії «Європейська солідарність» представив першу десятку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини за 13 червня: партія Зеленського хоче скасувати мораторій на продаж землі, а МВФ розробляє нову програму для України

У Міжнародному валютному фонді заявили, що зобов’язання України перед фондом виконуються на позитивному рівні. У партії «Слуга народу» мають намір скасувати мораторій на продаж землі

Новини України
20:39

В’ятрович іде на вибори з партією Порошенка (ВІДЕО)

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович піде на дострокові парламентські вибори у списку партії «Європейська Солідарність», яку очолив п’ятий президент України Порошенко

Новини України
16:18
Новини партнерів
Загрузка...