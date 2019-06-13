Європейська солідарність представила 50 кандидатів. Фото: Прямий

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Ракурс

Партія екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» представила перших 50 кандидатів у депутати Верховної Ради.

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Оновлений список представників партії Порошенка оголосили у четвер, 13 червня. Лідером і першим номером залишається Петро Порошенко. Про це повідомляється на сторінці «Європейської солідарності» у Facebook.

Другим номером значиться Андрій Парубій, на третій сходинці Ірина Геращенко. Михайло Забродський та Софія Федина на четвертій та п’ятій позиціях відповідно. Мустафа Джемілєв — шостий, Яна Зінкевич — сьома. Восьме, дев’яте та десяте місця посідають Ахтем Чийгоз, Олег Синютка, Іванна Климпуш-Цинцадзе.

До двадцятки кандидатів входять Артур Герасимов, Степан Кубів, Ірина Фріз, Ніна Южаніна, Ірина Луценко, Вікторія Сюмар, Володимир Ар'єв, Ростислав Павленко, Микола Великович, Сергій Алєксєєв.

Далі у списку значаться Руслан Князевич, Максим Саврасов, Марія Іонова, Наталія Бойко, Володимир В’ятрович, Ірина Нікоряк, Тетяна Чорновол, Денис П’ятигорець, Андрій Левус, Наталя Баласинович, Андрій Карпов, Юрій Бірюков, Сергій Таран, Олександр Черненко, Андрій Андрєєв, Динара Габібуллаєва, Олексій Петров, В’ячеслав Кириленко, Павло Розенко, Володимир Соляр, Ігор Артюшенко, Михайло Талпа, Олександр Погребиський, Сергій Висоцький, Олександр Бригинець, Олена Урсуленко, Андрій Смолій, Олег Болдирев, Ігор Лапін та Людмила Обертинська.

У партії запевнили, що майже половина кандидатів ще не були у парламенті, а понад 30% списку складають жінки.

Нагадаємо, 9 червня колишній президент України Петро Порошенко під час з’їзду своєї партії «Європейська солідарність» представив першу десятку.