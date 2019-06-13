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Ракурс
ДТП у Польщі забрало життя трьох українців. Фото: Motofakty

У Польщі в кривавій ДТП загинули громадяни України

13 чер 2019, 19:04
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Громадяни України стали жертвами страшної дорожньо-транспортної пригоди в Польщі.

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Дорожня аварія сталася 12 червня після 17.00 на місцевій дорозі між Пщєвом та Новим Гожицьком. Водій Opel Astra (Опель Астра) втратив контроль над машиною, внаслідок чого автомобіль з’їхав із дороги та врізався в дерево. Про це повідомляє Interia.pl.

Наразі невідомо, що стало причиною аварії. Жертвами ДТП стали двоє осіб, які загинули на місці аварії. Ще двох доставили у лікарню міста Гожув. На жаль лікарі не змогли врятувати життя одному з них, і він помер. Загиблим від 31 до 38 років.

У лікарні перебуває четвертий учасник ДТП — 19-річний українець. Його стан оцінюють як дуже важкий.

Нагадаємо, 12 червня на трасі Київ-Одеса в Київській області сталася масштабна аварія — кілька автомобілів зіштовхнулися поблизу населеного пункту Юрківка Ставищенського району. Унаслідок аварії госпіталізували сімох осіб.

Джерело: Ракурс


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