Ракурсhttps://racurs.ua/
ДТП на Київщині: постраждали семеро осіб. Фото: rus.kiziltan.ru
ДТП на Київщині: постраждали семеро осіб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n123088-pid-kyievom-vnaslidok-dtp-postrajdalo-sim-osib-foto.htmlРакурс
ДТП на Київщині сталася вранці на трасі Київ — Одеса. Унаслідок аварії госпіталізували сімох осіб.
Loading...
Кілька автомобілів зіштовхнулися поблизу населеного пункту Юрківка Ставищенського району на 142 км автошляху, інформує прес-центр Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальникам довелося відімкнути від живлення акумулятори пошкоджених автомобілів, аби уникнути займання.
Постраждалих в аварії передали медпрацівникам, які доставили сім осіб до Жашківської центральної районної лікарні. Причину ДТП встановлять правоохоронці.
Читайте також
Лібертаріанство в Україні: ідеологія на швидку руку і доморослі лібертаріанці
Як вилікувати медичну реформу в Україні — інструкція від експертів
Судова реформа – як підставляють президента
Обережно, шкідливі поради: інфекціоніст розкритикувала настанови Центру громадського здоров’я щодо укусу кліща
Загрузка...
Загрузка...