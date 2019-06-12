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ДТП на Київщині: постраждали семеро осіб. Фото: rus.kiziltan.ru

ДТП на Київщині: постраждали семеро осіб (ФОТО)

12 чер 2019, 16:46
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ДТП на Київщині сталася вранці на трасі Київ — Одеса. Унаслідок аварії госпіталізували сімох осіб.

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Кілька автомобілів зіштовхнулися поблизу населеного пункту Юрківка Ставищенського району на 142 км автошляху, інформує прес-центр Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

ДТП на Київщині: постраждали семеро осіб. Фото: ДСНС

Рятувальникам довелося відімкнути від живлення акумулятори пошкоджених автомобілів, аби уникнути займання.

Постраждалих в аварії передали медпрацівникам, які доставили сім осіб до Жашківської центральної районної лікарні. Причину ДТП встановлять правоохоронці.

ДТП на Київщині: постраждали семеро осіб. Фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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