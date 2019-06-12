Соціальна допомога: Кабмін профінансував придбання 500 квартир для ветеранів АТО, учасників Революції гідності та переселенців, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n123090-kabmin-profinansuvav-prydbannya-500-kvartyr-dlya-veteraniv-ato-uchasnykiv-revoluciyi-gidnosti.html

Ракурс

Кабінет міністрів України профінансував придбання 500 квартир для ветеранів війни на Донбасі, учасників Революції гідності та переселенців.

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Про це повідомляє 12 червня прес-служба уряду за результатами сьогоднішнього засідання Кабміну.

Уряд перерозподілив кошти держбюджету і спрямував їх на соціальну допомогу учасників АТО та ООС, переселенців і майданівців і родин загиблих воїнів.

Змінено й принцип надання допомоги. Раніше люди нарікали на те, що кошти перераховували будівельникам, які зводили житло там, де отримували вільні земельні ділянки. Відповідно й люди отримували квартири часто в інших населених пунктах.

Зараз гроші видають безпосередньо людям. Гроші ходять за людиною, — заявив на засіданні КМУ прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Більшість з майбутніх власників квартир чекали на житло десятки років.

У лютому цього року «Ракурс» повідомляв, що у 2019 році сім’ям загиблих героїв Майдану придбають квартири на 25 млн грн. При цьому житло родини будуть обирати самостійно.