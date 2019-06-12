Забруднення річки Рось: концентрація гербіцидів на місці аварії перевищує норму в сотні разів

Річка Рось, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n123089-potraplyannya-do-richky-ros-gerbicydiv-koncentraciya-otruynyh-rechovyn-na-misci-incydentu.html

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Концентрація отруйних речовин у водоймі «Нижній ставок» в районі села Збаржівка Погребищенського району Вінницької області, куди внаслідок ДТП потрапила тонна гербіцидів, перевищує норму.

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Зокрема, концентрація гербіциду «Тарга Супер», діючою речовиною котрого є хізалофоп-п-етил, у водоймі перевищена від 200 до 600 разів. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан, повідомляє прес-служба Вінницької облдержадміністрації.

Водночас у криничній воді в селі Збаржівка залишкової кількості отрутохімікатів не виявлено.

Це свідчить про те, що ці речовини не потрапили у воду, — наголошує Сорочан.

Чиновник також повідомив, що лабораторні дослідження у місцях питного водозабору міста Біла Церква (Київська область), котре отримує воду з річки Рось, не виявили отрутохімікатів.

Це можна пояснити тим, що у водоймі, в яку безпосередньо потрапили речовини, немає настільки сильної течії, — зазначає Сорочан.

Нагадаємо, раніше в Київський облдержадміністрації заявляли, що отрутохімікати, котрі потрапили до акваторії річки Рось, могли розпастися через три години після інциденту.