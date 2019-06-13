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ДТП в Польше унесло жизни трех украинцев. Фото: Motofakty

В Польше в кровавой ДТП погибли граждане Украины

13 июн 2019, 19:04
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Граждане Украины стали жертвами страшного дорожно-транспортного происшествия в Польше.

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Дорожная авария произошла 12 июня после 17.00 на местной дороге между Пщевом и Новым Гожицком. Водитель Opel Astra (Опель Астра) потерял контроль над машиной, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщает Interia.pl.

Пока неизвестно, что стало причиной аварии. Жертвами ДТП стали два человека, они погибли на месте аварии. Еще двоих доставили в больницу города Гожув. К сожалению врачи не смогли спасти жизнь одному из них, и он умер. Погибшим от 31 до 38 лет.

В больнице находится четвертый участник ДТП — 19-летний украинец. Его состояние оценивают как очень тяжелое.

Напомним, 12 июня на трассе Киев-Одесса в Киевской области произошла масштабная авария — несколько автомобилей столкнулись вблизи населенного пункта Юрковка Ставищенского района. В результате аварии госпитализировали семь человек.

Источник: Ракурс


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