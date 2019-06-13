Игорь Смешко подал в суд на Валентина Наливайченко. Фото: theБабель

https://racurs.ua/n123149-smeshko-podal-v-sud-na-nalivaychenko-i-trebuet-oprovergnut-zayavlenie-o-ego-prichastnosti.html

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Генерал-полковник Игорь Смешко, который в 2003—2005 годах руководил Службой безопасности Украины, а сейчас баллотируется в Верховную Раду, продал в суд на бывшего руководителя СБУ Валентина Наливайченко.

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Лидер партии «Сила и честь» требует от Наливайченко опровергнуть заявление о якобы причастности Смешко к отравлению Виктора Ющенко. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Смешко подал в Печерский районный суд Киева. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба партии «Сила и честь» в Facebook.

Истец требует от Наливайченко возмещения морального вреда — одну гривну. Также Смешко хочет, чтобы его бывший коллега выступил с опровержением публично.

Смешко просит суд признать недостоверной информацию, которую Наливайченко озвучил в эфире одного из украинских телеканалов, а также обязать ответчика выступить с опровержением, — говорится в сообщении.

В партии отметили, что в марте 2019 года Наливайченко на телевизионном ток-шоу заявил, что Смешко причастен к отравлению Ющенко и за это «должен быть в прокуратуре и суде». Юристы Смешко настаивают, что он никогда не фигурировал в деле об отравлении Ющенко.

Как известно, Игорь Смешко работал главой СБУ в 2003—2005 годах. В 2019 году был кандидатом в президенты Украины, сейчас его партия «Сила и честь» поборется на парламентских выборах за депутатские мандаты.

Напомним, 8 июня лидер политической партии «Сила и честь» Игорь Смешко объявил первую десятку партийного списка этой политсилы на внеочередных выборах в парламент.