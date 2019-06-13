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Ракурс
Михаил Саакашвили, фото: Mikheil Saakashvili

Саакашвили представил первую пятерку списка своей политсилы «Движение новых сил»

13 июн 2019, 18:12
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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сегодня во время пресс-конференции представил первую пятерку избирательного списка своей политсилы «Движение новых сил».

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Возглавляет список сам Саакашвили. Об этом сообщает издание LB.ua.

На втором месте в партийном списке — бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. Третью строчку занял общественный деятель, народный депутат VI и VII созывов Верховной Рады Олесь Доний.

На четвертом месте — одесский гроссмейстер, вице-чемпион мира по блицу Наталья Жукова. Замыкает первую пятерку списка бывший министр экономики (март — июль 1992 года) и депутат Верховной Рады II, V и VI созывов Владимир Лановой.

Также в избирательном списке «Движения новых сил» Елена Терещенко, Дмитрий Булах, Анна Соломатина, Олег Михайлик, Игорь Черняк, Валерия Коломиец, Владимир Гавриш, Андрей Зозулинский, Владимир Ланда, Дарина Чиж, Сергей Гавруша, Евгений Лукьянец, Андрей Подзега, Сергей Яковенко и Анна Волк.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили отклонил предложение мэра Киева Виталия Кличко участвовать в парламентских выборах вместе с его партией «УДАР».


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