Михайло Саакашвілі, фото: Mikheil Saakashvili

https://racurs.ua/ua/n123148-saakashvili-predstavyv-pershu-p-yatirku-spysku-svoieyi-politsyly-ruh-novyh-syl.html

Ракурс

Екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської області Михайло Саакашвілі сьогодні під час прес-конференції представив першу п’ятірку виборчого списку своєї політсили «Рух нових сил».

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Очолює список сам Саакашвілі. Про це повідомляє видання LB.ua.

На другому місці в партійному списку — колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе. Третю сходинку посів громадський діяч, народний депутат VI та VII скликань Верховної Ради Олесь Доній.

На четвертому місці — одеський гросмейстер, віце-чемпіон світу з бліцу Наталія Жукова. Завершує першу п’ятірку списку колишній міністр економіки (березень — липень 1992 року) та депутат Верховної Ради II, V та VI скликань Володимир Лановий.

Також у виборчому списку «Руху нових сил» Олена Терещенко, Дмитро Булах, Ганна Соломатіна, Олег Михайлик, Ігор Черняк, Валерія Коломієць, Володимир Гавриш, Андрій Зозулинський, Володимир Ланда, Дарина Чиж, Сергій Гавруша, Євген Лук’янець, Андрій Подзега, Сергій Яковенко й Анна Вовк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саакашвілі відхилив пропозицію мера Києва Віталія Кличка брати участь у парламентських виборах разом із його партією «УДАР».