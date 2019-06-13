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Киевлян и жителей области предупреждают о грозах. Фото: Pixabay

На Киев надвигается гроза: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

13 июн 2019, 17:55
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На Киев надвигается гроза. Ухудшение погоды в столице ожидается в ближайшие несколько часов.

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Непогода в Киеве и Киевской области продлиться до конца суток. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на украинский Гидрометцентр.

Специалисты советуют во время грозы закрыть окна, двери и дымоходы. Также стоит подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей. Не рекомендуют пользоваться мобильным телефоном и электроприборами, а телевизор и радиоприемники нужно отключить от электросети.

Нельзя находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах. Во время грозы не надо стоять вблизи металлических или сетчатых ограждений, в воде или возле воды. Если гроза застала вас в лесу, то стоит укрыться под низкорослыми деревьями, но ни в коем случае не надо прятаться под высокими деревьями, особенно соснами. Вообще, лучше находиться на расстоянии 30 м от отдельного высокого дерева.

В Гидрометцентре добавили, что 13 июня на Левобережье, во Львовской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, на остальной территории страны — высокий уровень пожарной опасности.

Напомним, в июне Индию накрыла мощная песчаная буря. Жертвами молний и града стали 26 человек. Еще 57 человек получили травмы.

Источник: Ракурс


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