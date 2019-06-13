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Ракурс
Обещания Зеленского: его советник считал возможным снизить цену на газ

Журналисты подловили советника Зеленского — он говорил о снижении цены на газ (ВИДЕО)

13 июн 2019, 17:49
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Журналисты поймали представителя президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрея Геруса на лжи — он все же говорил о снижении цены на газ, несмотря на то, что в одном из интервью заявил, что президент Зеленский шутил по поводу возможного удешевления голубого топлива.

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Видео со словами Геруса о том, что «можно снизить цену на газ для населения на 11% уже с 1 мая 2019 года», выложила в своем Фейсбук журналист «Радио Свобода» Власта Лазур.

Этот вопрос не по существу, а вопрос о форме, — объяснял мне господин Герус, — О шутках ничего не говорил. Выкладываю весь кусок видео, — подписала Лазур свое видео.

В общении с журналисткой Герус заявил, что уже с начала мая реально существенно снизить цену на газ для населения.

Это реально сделать с 1 мая и я как раз рекомендую, чтобы была инициатива от Зеленского даже пока не прошла инаугурация, — рассказывает Герус на видео.

Он также отмечает определенные технические трудности в этом вопросе, но в целом утверждает, что, устранив противоречия между «Нафтогазом» и Кабмином, это возможно сделать.

«Ракурс» сообщал, что представитель президента в Кабмине и эксперт по энергетике Андрей Герус в интервью Bihus info заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не давал прямого обещания о снижении тарифов на газ и электроэнергию для населения.

Источник: Ракурс


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