Обіцянки Зеленського: його радник обіцяв знизити ціну на газ

https://racurs.ua/ua/n123146-jurnalisty-pidlovyly-radnyka-zelenskogo-vin-govoryv-pro-znyjennya-ciny-na-gaz-video.html

Ракурс

Журналісти зловили представника президента Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів Андрія Геруса на неправді — він все ж говорив про зниження ціни на газ, попри те, що в одному з інтерв’ю заявив, що президент Зеленський жартував з приводу ймовірного здешевлення блакитного палива.

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Відео зі словами Геруса про те, що «можна знизити ціну на газ для населення на 11% вже з 1 травня 2019 року», виклала у своєму Фейсбук журналіст «Радіо Свобода» Власта Лазур.

Це питання не по суті, а питання по формі, — пояснював мені пан Герус, — Про жарти нічого не казав. Викладаю весь шматок відео, — підписала Лазур своє відео.

У відео Герус заявив, що вже з початку травня реально суттєво знизити ціну на газ для населення.

Це реально зробити з 1 травня і я якраз рекомендую, щоб була ініціатива від Зеленського навіть поки не пройшла інавгурація, — розповідає Герус на відео.

Він також зазначає про певні технічні труднощі, але в цілому стверджує, що, усунувши протиріччя між «Нафтогазом» та Кабміном, це можливо зробити.

«Ракурс» повідомляв, що представник президента в Кабміні і експерт з енергетики Андрій Герус в інтерв’ю Bihus info заявив, що президент України Володимир Зеленський під час передвиборної кампанії не давав прямої обіцянки про зниження тарифів на газ і електроенергію для населення.